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Большая Спагеттата

Brera, улица Пискунова, 18А

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от 3200₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Спагеттата — это вечер, когда много людей собираются за одним длинным столом, спагетти не заканчиваются, красное вино льётся без ограничений, музыка становится всё громче, а между блюдами находятся время на разговоры, знакомства, песни и танцы. В программе: 16:00 — диджей-сет от TSANTSINGER 17:30 — живой вокал от Анастасии Федановой и Nadya Sax 19:30 — итальянское бинго А ещё будет то, что особенно любят итальянцы в конце лета. Вместе с шефом Михаилом Федотовым будешь закатывать сезонные томаты, огурцы и перцы. Да, прямо за большим столом. А потом, конечно, продолжишь вечер с вином, пинг-понгом и музыкой. Стоимость вечера: 3500 руб. с безлимитным красным вином 3200 руб. с безлимитным лимонадом Забронировать место можно по номеру телефона.

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