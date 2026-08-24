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КиЧ Звук (КиЧ Volume)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Творческое объединение Кутерьма имени Чехова приглашает тебяна свой дебютный вечер. В честь дня рождения одного из основателей тебя ждёт пять часов неповторимого лайва от лучших и самых свежих андеграундных групп. Впечатление усилят фотозона и арт-маркет, он же меняльник. В программе: С 18:00 начинает работать маркет и фотозона. В 21:30 на сцене: КРЕЗО Disraeli снова апрель Okand Стоимость: 500 руб. — без репоста 400 руб. — с репостом Пост: https://vk.ru/club240875454?w=wall-240875454_2

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