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Пневмослон

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

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Завершение:

от 2800₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Хайпкор-провокаторы Пневмослон представят свой новый альбом, а также сыграют все хиты на большом концерте в Москве. За плечами у группы уже восемь полноформатных релизов, множество популярных синглов — включая два свежих «У меня есть план, но я его не придерживаюсь» и «Катя на мерче», а также «Оральные» сборники с караоке-версиями, радио-эфиры, премии, успешный трибью-проект и солд-ауты на крупнейших площадках страны: отзывающиеся каждому своими посылами песни заслужили народное признание и любовь без продюсеров, лейблов и даже рекламы. Новый альбом Лорда и его команды должен быть как обычно хлёстким и юморным по содержанию, с ноткой благородной грусти, бодрым, звучным, местами тяжелым… или любезный сэр опять снова пойдёт на эксперименты и найдёт, чем удивить слушателей?

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