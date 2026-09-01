Альтернативный рок. Музыка группы тяжёлая по стилю, но не вымученная — лёгкая по звучанию и восприятию. Тексты, написанные явно не от балды: за ними стоит обдуманное высказывание, которое хочется расшифровывать, возвращаясь к песням снова и снова, — а за этим следуют минуты меломанского удовольствия.