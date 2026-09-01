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Гатвей Матвелёв

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Альтернативный рок. Музыка группы тяжёлая по стилю, но не вымученная — лёгкая по звучанию и восприятию. Тексты, написанные явно не от балды: за ними стоит обдуманное высказывание, которое хочется расшифровывать, возвращаясь к песням снова и снова, — а за этим следуют минуты меломанского удовольствия.

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