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Альтернативный рок. Музыка группы тяжёлая по стилю, но не вымученная — лёгкая по звучанию и восприятию. Тексты, написанные явно не от балды: за ними стоит обдуманное высказывание, которое хочется расшифровывать, возвращаясь к песням снова и снова, — а за этим следуют минуты меломанского удовольствия.
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