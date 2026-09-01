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  1. Нижний Новгород
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Кастёр

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Акустический открытый микрофон. Любой желающий может выйти на сцену с гитарой и исполнить любимые песни. Ограничений в исполнении нет. Ты можешь выбрать любой инструмент — помимо классической гитары, сцена Кастра видела аккордеон, варган и даже арфу. Выбор за тобой. Чтобы выступить: Пиши в комментарии «Буду петь!» и делай репост — и ты в лайнапе: https://vk.ru/club184567646?w=wall-184567646_805 Зрителям и гостям: Тут слушают, подпевают, хлопают и кайфуют. Кастёр — это про музыку, уют и классных людей рядом. Вход: любая купюра.

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