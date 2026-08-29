Хор под открытым небом
Рёбра Крафт, Городецкий переулок, 4
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вечер, где весь парк становится одним большим хором. Ты получаешь бланк с текстами любимых песен, вокруг сотни людей, ведущий, солисты, музыка, огни и атмосфера настоящего единения. Здесь не нужно уметь петь — нужно просто любить музыку и быть готовым прожить этот вечер вместе. Будешь петь хиты, которые знают все: громко, красиво, иногда смешно, иногда до мурашек. Во время песен — интерактивы, неожиданные моменты, знакомства и ощущение большого живого концерта, где главный артист — это весь зал.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи