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Чёрная дыра XI (Black Hole XI)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Большой концерт, посвященный месту силы на Кожевенной 6. На сцене: Скорлупа Жйва Wildweed Жмот Проказа Пастораль Crimson Butterfly Вход: 500 с репостом, 700 без Пост: https://vk.ru/club240969748?w=wall-240969748_4

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