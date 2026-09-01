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Чёрная дыра XI (Black Hole XI)
улица Красная Слобода, 9
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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Большой концерт, посвященный месту силы на Кожевенной 6. На сцене: Скорлупа Жйва Wildweed Жмот Проказа Пастораль Crimson Butterfly Вход: 500 с репостом, 700 без Пост: https://vk.ru/club240969748?w=wall-240969748_4
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