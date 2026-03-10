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Гаражная рок-шпана из Ростова-на-Дону, из басяцкой среды Ростов-папы. Вместе с с...
500₽
Сырой, злой и бескомпромиссный трэш-метал из европейского подполья. Чистая ярост...
1300₽
Нарративный рок из спального герцогства.
idst едут в свой первый тур с презента...
800₽
Начальная школа ню-метала от именитых преподавателей приколологии выезжает. 2 ча...
от 800₽
Senamirha возвращается в Нижний Новгород с новой концертной программой и световы...
от 600₽
Рекорд
Башня Мага
Улей
Дирижабль
Проект 56
Найс
Маяковка 10
Планетарий 1
Очень колоритное место с атмосферой настоящего творческого андеграунда.
Очень колоритное место с атмосферой настоящего творческого андеграунда.