Вечеринка для котов
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Благотворительная вечеринка в поддержку бездомных кошечек и котиков. Люда Рык Брык регулярно стерилизует и пристраивает котиков. На данном этапе у Люды семь котов, которым необходим дом и стерилизация. Средства со входа будут направлены Люде. На вечеринке будет фото-выставка всех котов, которые ищут дом, возможно тебе кто-то приглянётся. Диджеи: BustedXDeceased (рейв/электро), markauzer (халф-тайм/дистракшн-трэп), ultramarina (диско)
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