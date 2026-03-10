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Вечеринка для котов

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Благотворительная вечеринка в поддержку бездомных кошечек и котиков. Люда Рык Брык регулярно стерилизует и пристраивает котиков. На данном этапе у Люды семь котов, которым необходим дом и стерилизация. Средства со входа будут направлены Люде. На вечеринке будет фото-выставка всех котов, которые ищут дом, возможно тебе кто-то приглянётся. Диджеи: BustedXDeceased (рейв/электро), markauzer (халф-тайм/дистракшн-трэп), ultramarina (диско)

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