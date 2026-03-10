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  1. Нижний Новгород
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Ночь студента

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Главная ночь всех студентов Нижнего Новгорода Программа будет насыщенной для всех Первокурсники, студенты старших курсов или те, кто уже давно закончил учиться — здесь ждут каждого. Что тебя ждёт: Посвящение в первокурсники Визуальное и звуковое шоу Две сцены Большая программа с выступлением секретного гостя Интерактивы Лайн-ап: Vladoo / Spy / Nikklo / Aikan Makichba + секретные гости

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