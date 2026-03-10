Главная ночь всех студентов Нижнего Новгорода Программа будет насыщенной для всех Первокурсники, студенты старших курсов или те, кто уже давно закончил учиться — здесь ждут каждого. Что тебя ждёт: Посвящение в первокурсники Визуальное и звуковое шоу Две сцены Большая программа с выступлением секретного гостя Интерактивы Лайн-ап: Vladoo / Spy / Nikklo / Aikan Makichba + секретные гости