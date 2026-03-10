Хардгрув/Хардхаус/Техно
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В пятницу — строго прямая бочка от уважаемых селект в формате тройного бэк-ту-бэка. Будешь греться осенней ночью под аккомпанемент из хардгрува, хардхауса, транса и техно Диджеи: Secret G Hypothese Shori Обязательно возьми оригинал паспорта с собой.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи