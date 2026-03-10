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  1. Нижний Новгород
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Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Нижний Новгород станет эпицентром драм-н-бейс события осени. — Мощь мейнстрима — Ликвид-фанк плавность — Дип атмосфера Хедлайнер ночи — Nelver. Один из известных и продуктивных драм-н-бейс и брейкс музыкантов России. Звуковой Армагеддон: — Criminalistix — архитектор тяжёлых басов — Dark Intelligent — повелитель тёмных ритмов — Maxidrum — мастер глубоких вибраций — Lyubeznov — разрушитель стереотипов Тебя ждёт нескончаемая волна мощного драм-н-бейс — только лучшие треки, только чистый драйв. Погрузись в атмосферу, где каждый бит пронзает пространство, а танцпол живёт в едином ритме с толпой. Басы прокатятся по всему телу — ощутишь их каждой клеткой. Ритм завладеет твоим сердцем и не отпустит до самого утра. Время растворится — останутся только музыка и эмоции. Строгий фейсконтроль Дресс-код: свободный

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