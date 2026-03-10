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Верни мне мой 2007

Кабинет 101
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Добро пожаловать на олдовую драм-н-бейс тусу. Окунись в те самые года, когда ты только начинал слушать: Pendulum, Noisia, Spor, Andy C и многих других. Отличный повод сжечь сентябрь и поностальгировать, а в этом тебе поможет локальный состав, отыграв всё самое лучшее тех лет. 23:30 — 00:00 — Open door 00:00 — 01:00 — Robax 01:00 — 02:00 — Секретный гость 02:00 — 03:00 — Karitime 03:00 — 04:00 — Makkinly

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