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До осени осталось всего ничего, а значит самое время собрать друзей и встречать огненный Закат уходящего лета. 28 августа (20:00): На сцене: Тот Самый Касин Electric Lines Диджей: Дон Мигель 29 августа (19:00) Kick Chill Elvish Lemonade ИКVР Диджей: Lyubeznov
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