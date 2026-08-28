До осени осталось всего ничего, а значит самое время собрать друзей и встречать огненный Закат уходящего лета. 28 августа (20:00): На сцене: Тот Самый Касин Electric Lines Диджей: Дон Мигель 29 августа (19:00) Kick Chill Elvish Lemonade ИКVР Диджей: Lyubeznov