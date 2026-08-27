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Джаз

Рекорд
улица Пискунова, 11

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от 1700₽ до 2200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Вечер современного джаза. Алина Енгибарян и Антон Чекуров выступят с программой современного джаза вместе с музыкантами, которых сегодня можно услышать на крупнейших фестивалях и концертных площадках страны. Алина Енгибарян — победительница Montreux Jazz Vocal Competition, выпускница Berklee College of Music и одна из самых заметных джазовых вокалисток России. Антон Чекуров — солист Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, композитор и представитель нового поколения российских джазовых музыкантов. Также на сцене этого вечера: — Лев Трофимов — пианист, композитор и музыкальный продюсер, много лет работавший музыкальным директором певицы Ёлки. Среди его проектов: Zivert, Полина Гагарина, Дима Билан, Тимати и другие артисты российской сцены. — Полина Белан — одна из самых ярких молодых джазовых контрабасисток России, участница Moscow Jazz Festival и Sochi Jazz Festival, автор и лидер собственного проекта. — Виталий Эпов — барабанщик, сотрудничавший с музыкантами шоу «Вечерний Ургант» и крупными концертными проектами. В этот вечер прозвучат авторские композиции и современные джазовые аранжировки.

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