Вечер современного джаза. Алина Енгибарян и Антон Чекуров выступят с программой современного джаза вместе с музыкантами, которых сегодня можно услышать на крупнейших фестивалях и концертных площадках страны. Алина Енгибарян — победительница Montreux Jazz Vocal Competition, выпускница Berklee College of Music и одна из самых заметных джазовых вокалисток России. Антон Чекуров — солист Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, композитор и представитель нового поколения российских джазовых музыкантов. Также на сцене этого вечера: — Лев Трофимов — пианист, композитор и музыкальный продюсер, много лет работавший музыкальным директором певицы Ёлки. Среди его проектов: Zivert, Полина Гагарина, Дима Билан, Тимати и другие артисты российской сцены. — Полина Белан — одна из самых ярких молодых джазовых контрабасисток России, участница Moscow Jazz Festival и Sochi Jazz Festival, автор и лидер собственного проекта. — Виталий Эпов — барабанщик, сотрудничавший с музыкантами шоу «Вечерний Ургант» и крупными концертными проектами. В этот вечер прозвучат авторские композиции и современные джазовые аранжировки.