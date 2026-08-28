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  1. Нижний Новгород
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Очередной эмо гиг (Another Emo Gig)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Размеренно маши ручкой лету под приятные ушам мотивы. Покой Пролив Акрила крч! затмение! Круиз контроль Вход: 400 с репостом / 600 без внимания к мероприятию 19:00 двери / 20:00 старт Пост:

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