Очередной эмо гиг (Another Emo Gig)
улица Красная Слобода, 9
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от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Размеренно маши ручкой лету под приятные ушам мотивы. Покой Пролив Акрила крч! затмение! Круиз контроль Вход: 400 с репостом / 600 без внимания к мероприятию 19:00 двери / 20:00 старт Пост:
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