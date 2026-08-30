Этноджем
Почаинская улица, 17С
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от 1000₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Фестиваль фолка и этники, собирающий артистов, исполняющих самое разное этно от инди-фолка до фолктроники. На сцене: Бурелом Этно Фолк — фолктроника, электрофолк, этно-эмбиент, фолк-рок коллектив из Нижнего Новгорода, исполняющий авторскую музыку, а также обработки традиционных нижегородских и северных песен Cicadi Tales — тёмный магический фолк из Нижнего Новгорода. Фехтование и танец грибов ты запомнишь надолго. Мария Баркина — нежная, но эпатажная инди-фолк певица из Саранска В финале фестиваля проводится всеобщий Этноджем с гостями. Вокал, варганы, бубны и другие инструменты сливаются в едином потоке, и дарят ощущение единства друг с другом и с миром.
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