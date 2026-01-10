Московская Шумовая Мануфактура год спустя возвращается в Нижний Новгород. В легендарном клубе сообщество представит новую шумовую программу и обновлённый состав под фестивальным именем Грунт. В этот раз мероприятие поддержат поддержат видные деятели независимой музыки из Нижнего — проекты Subject of Self и Crimson Butterfly. Тебя ждёь серия разножанровых сетов и масштабный совместный перформанс всех участников: от импровизационного джаза, краут-рока, нойза и эмбиент-дроуна до экстремальных звуковых практик. DUKKHA — шаманский экспериментал Виктора Дрыжова, экс-барабанщика групп «Badda Boo» и «Дайте Танк!». Его музыкальная практика непредсказуема и трансперсональна. Это опыт, выходящий за пределы личности, где эксперимент становится главным инструментом исследования. Георгий Орлов-Давыдовский — исследователь звука, практик, преподаватель Школы дизайна ВШЭ, создатель М.Ш.М. и участник 61-й Венецианской биеннале. Участник проектов Phurpa, Hladna, Corps, Coloristics и других. На фестивале артист представит аудио-арт проект, посвящённый таянию ледников, созданный при поддержке Кавказ.РФ на арт курорте Мамисон. Crimson Butterfly — экспериментальная электроника с женским вокалом с элементами индастриал нойз перформанса и вкраплениями жесткого бескомпромисного техно. Маруся Нестерова — оперная певица, звуковая художница и выпускница Школы Родченко. В её творчестве колыбельные, крики и шёпот переплетаются с шумовой и эмбиентной электроникой, формируя глубокую интимную среду. Subject of Self — сеанс поиска метапозиции в луковице звуковых текстур через топологию низкочастотного ландшафта, извлечённого из индустриализированного диджериду. [ bɔ: ] — басовые текстуры, психические и повседневные аберрации, звуковой террор сознания. Проект Бориса Бо, исследующий границы субчастот с помощью модулярного синтеза, голоса и радикальной обработки сигнала. С репостом в социальных сетях (до 8 октября) — 500р. На входе в день мероприятия — 800р.