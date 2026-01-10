Специальная программа в рамках празднования Международного дня музыки — «Музыка кино». Это не просто исполнение известных мелодий, а увлекательное путешествие в мир кинематографа, где живая музыка и захватывающие истории сплетаются в единое целое. В программе проекта «Alla breve» прозвучат популярные мелодии из кинофильмов в авторской аранжировке пианиста и композитора Михаила Зайденберга. Репертуар охватывает почти всю историю кинематографа: от немого кино Чарли Чаплина («Огни большого города») до современной анимации Хаяо Миядзаки («Ходячий замок»). Блюз, рэгтайм, танго и вальс — знакомые композиции из любимых картин. За инструментом — пианист и композитор Михаил Зайденберг, чьи аранжировки дарят мелодиям кино новое, неожиданное звучание. Рядом с ним — профессиональный музыковед Светлана Барбашева, которая умеет находить трогательные и порой невероятные истории, скрытые за нотами. Ты узнаешь, что Чарли Чаплин был не только гениальным актёром, но и сам писал музыку, кто стал прототипом персонажей фильма «Старый рояль», а одну из самых волнующих историй ведущая программы узнала непосредственно от ее героев. Вместе они приглашают вспомнить любимые фильмы и расширить свои представления о значении музыки в искусстве кино. Кроме того, зрители смогут стать активными участниками вечера: для них подготовлен небольшой интерактив. Встречи пройдут в доме Авдотьи Скворцовой конца XIX века (Короленко, 18, 2 этаж). В сумерках историческая гостиная наполнится мягким светом свечей, создавая камерную и доверительную атмосферу. Здесь можно забыть о времени, войти в живой диалог с ведущими и полностью раствориться в романтичном осеннем настроении.