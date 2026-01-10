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  1. Нижний Новгород
  2. События

Турнир по гринду (Grind Tournament)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1350₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Десять групп, уникальный формат и неожиданные реюнионы. J.M. Churchill vs Disfigured Human Essence Deplete vs Golden Rain Gun Gabra2 vs Boner Некроспора vs Blast Casualties Noise Infection vs Ъ

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