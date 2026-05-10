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Перемотка

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт уральских романтиков с презентацией новых песен в Нижнем Новгороде. Тёплый пост-панк, светлая грусть и атмосфера бесконечного лета. Группа сыграет специальную программу с живыми барабанами и обновлённым звуком.

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