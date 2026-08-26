Парочка подводных гениев, любителей эмо и пост-хардкора, периодически работают в нишевых жанрах (для истинных ценителей): верлибр и эмбиент. Chonyatsky (он же Жука из макулатуры) будет начитывать нескладные магические стихотворения, иногда срываясь все-таки на рифмованный реп, а Миша Золо-тце (Црвених Цветова, Ходьба) отдраконит гитару и заполнит ваши уши подлинным перверсивным нектаром. Двери в 19:00, начало в 20:00