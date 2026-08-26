Выбор редакции
макулатура / chonyatsky
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 1111₽ до 1222₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Парочка подводных гениев, любителей эмо и пост-хардкора, периодически работают в нишевых жанрах (для истинных ценителей): верлибр и эмбиент. Chonyatsky (он же Жука из макулатуры) будет начитывать нескладные магические стихотворения, иногда срываясь все-таки на рифмованный реп, а Миша Золо-тце (Црвених Цветова, Ходьба) отдраконит гитару и заполнит ваши уши подлинным перверсивным нектаром. Двери в 19:00, начало в 20:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи