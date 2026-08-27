Ди Курцман — рок-менестрель из Санкт-Петербурга, лидер The Dartz. Кельтский фолк и музыка Ренессанса, рок шестидесятых, путешествия, море и разлуки. Каждый концерт Ди — представление с участием публики, мощным гитарным звуком и любимыми песнями. Боцман Дэн — поэт, композитор и музыкант. Участник и соавтор проекта Green Crow, регулярный участник команды легендарного парусника «Штандарт». Дэн выступает в сопровождении кибер-механической шарманки, в которой собраны аранжировки музыкальных проектов, со специальной морской программой: сборник традиционных корабельных шанти, кельтских морских песен и современного парусного фольклора. Море — это то, что объединяет песни Дэна и песни Ди. На нижегородском концерте будет много моря. Двери с 19:00, начало в 20:00 Входной билет со свободной рассадкой за столиками