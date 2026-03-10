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  1. Нижний Новгород
  2. События

Senamirha

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Senamirha возвращается в Нижний Новгород с новой концертной программой и световым шоу. Самарцы едут во второй акт тура «Тяжёлая культура». На концерте прозвучат как проверенные временем хиты, так и треки с будущего альбома. При мощнейшей поддержке Contrabandist.

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