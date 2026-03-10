Senamirha возвращается в Нижний Новгород с новой концертной программой и световым шоу. Самарцы едут во второй акт тура «Тяжёлая культура». На концерте прозвучат как проверенные временем хиты, так и треки с будущего альбома. При мощнейшей поддержке Contrabandist.