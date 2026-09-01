Огненный Топор
Почаинская улица, 17С
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от 1500₽ до 2600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Скандинавские мифы, облаченные в драйвовые мелодии, оживут на сцене. Огненный Топор возвращается на концертные площадки с новой программой, приправленной проверенными хитами. Грохот барабанов подобен ударам молота Тора, гитарные риффы рассекают воздух, как лезвие топора, предвещая явление валькирий.
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