Печень | Магнитола
улица Красная Слобода, 9
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от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Печень приезжает с презентацией нового альбома. За условным ярлыком «инди» у Печени скрываются множество жанров и влияний: под эту музыку можно танцевать, можно веселиться, можно грустить, погружаться или разрываться внутри от боли и красоты — и жить. Специальный гость вечера — группа Магнитола Двери в 19:00 Вход 400 с репостом / 600 без Вход: https://vk.ru/club241195640?w=wall-241195640_3
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