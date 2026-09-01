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Так поступают все женщины?

Пакгаузы
улица Стрелка, 21Ж

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Премьера оперы В.А. Моцарта «Так поступают все женщины?» в постановке режиссёра Елизаветы Мороз. Героями новой версии оперы Моцарта в постановке Елизаветы Мороз на сцене Нижегородского театра оперы и балета становятся наши современники, живущие в реальном мире, приходящие каждое утро в «реальный» офис. Им кажется, что это лишь репетиция настоящей жизни. И совсем скоро они перенесутся в волшебную действительность, где их ждет головокружительная карьера и неземная любовь. Молодые и амбициозные, они ещё не догадываются, что погружение в виртуальную реальность — это лишь игра, иллюзия. Ложь и мистификация не приносят радость. А счастье притаилось рядом, за соседним офисным столом — настоящее, прекрасное, живое. Спектакль идет на итальянском языке с построчным переводом на русский.

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