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Так поступают все женщины?
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Про событие
Премьера оперы В.А. Моцарта «Так поступают все женщины?» в постановке режиссёра Елизаветы Мороз. Героями новой версии оперы Моцарта в постановке Елизаветы Мороз на сцене Нижегородского театра оперы и балета становятся наши современники, живущие в реальном мире, приходящие каждое утро в «реальный» офис. Им кажется, что это лишь репетиция настоящей жизни. И совсем скоро они перенесутся в волшебную действительность, где их ждет головокружительная карьера и неземная любовь. Молодые и амбициозные, они ещё не догадываются, что погружение в виртуальную реальность — это лишь игра, иллюзия. Ложь и мистификация не приносят радость. А счастье притаилось рядом, за соседним офисным столом — настоящее, прекрасное, живое. Спектакль идет на итальянском языке с построчным переводом на русский.
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