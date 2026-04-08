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Пакгаузы

Нижний Новгород, улица Стрелка, 21Ж

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Сайт: https://packhouses.strelkapark.ru/ Пакгаузы - это современная площадка для проведения мероприятий в двух зданиях. Пакгаузы - это ажурные металлические конструкции, оставшиеся в Нижнем Новгороде после XVI Всероссийской промышленно-художественной выставки. Концертный пакгауз - концертный зал с профессиональной акустикой, который строился под концерты международного уровня. Выставочный пакгауз, благодаря минимализму внутреннего пространства, легко трансформируется под выставки, показы, конференции и фестивали. Режим работы: Понед. - выходной, Вт.-Ср.: 10:00 - 18:00 Чт.: 12:00 – 20:00 Пт. - Вскр.: 11:00 - 20:00
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Комментарии

А
Аноним
30 ноября 2024, 20:17

Атмосферное место, очень красиво. Люблю здесь находиться.

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