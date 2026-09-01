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Презентация нового альбома группы Язва (ноиз рок / пост-хардкор). При поддержке: сглаз (рэп / нойз / экспериментальная) верните рекса. (скримо / эмо-вайоленс) Принцесса Цветущего Леса (эмбиент / шугейз / дрим-поп) Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход: 500 с репостом, 700 без Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5689
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