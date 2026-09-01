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Заповедные Кварталы

Нижний Новгород, улица Короленко, 18

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Сайт: https://tickets.zkvartaly.ru/ Исторические кварталы Нижнего Новгорода, превращённые в современное общественно-культурное пространство. 28 деревянных домов с уникальной архитектурой, где жил Горький, Короленко, пел Шаляпин, гостил Чехов. Здесь проходят иммерсивные экскурсии, ярмарки, фестивали и концерты. Локации: Квартал церкви Трех Святителей - на пересечении улиц Славянская-Короленко-Новая. Студеный квартал - ул. Студеная, ул. Звездинка, ул. Алексеевская, Холодный переулок
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