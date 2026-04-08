Мастерская открыта для всех ищущих, экспериментирующих, творчески настроенных людей. Занятия для детей (с 10 лет) и взрослых: — Живопись, графика, скульптура в разных техниках, разными материалами. — Индивидуальные и групповые занятия с художником Анной Гольдбаум. — Скульптура: скульптурный пластилин, глина. Есть профессиональная подготовка детей к художественной школе. Индивидуальный подход. Обучение детей построению предметов, фигуры человека, животных. Главные требования для получения результата: желание и регулярное посещение занятий. А ещё здесь проходят встречи художников и фотографов по изображению обнажённой натуры, выставки, кинолекторий, концерты. Есть коворкинг. Формат посещения свободный. «Ничегострашного» находится по адресу улица Варварская 32д, здание «Нижполиграф» и работает по предварительной записи. Все подробности можно уточнить по телефону: 8-908-156-37-90 (Анна).