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Территория эмоций

Нижний Новгород, парк Швейцария

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Территория эмоций: - комфортное пространство для интеллектуального досуга - уникальная площадка для развития эмоционального интеллекта, повышения качества коммуникации, а также гармоничного развития личности - филиал Центральной городской библиотеки Нижнего Новгорода - Точка притяжения в Нижнем Новгороде (точки-притяжения.рф) В Территории эмоций представлены лучшие книги по саморазвитию, психологии, воспитанию детей, детская и художественная литература. На площадке проходят полезные и увлекательные мероприятия: - арт-терапия для взрослых 18+, - нейрографика 18+ - психологические мастерские/тренинги 12+ - библиотерапия 9+ - книжные клубы на русском и английском языках 14+ - игровые встречи «Орден» 12+ В хорошую погоду на открытом воздухе проходят занятия йогой и медитацией, а также лекции на актуальные темы. Для всех посетителей Территории эмоций открыта зона коворкинга с Wi-Fi и современным мультимедийным оборудованием.
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