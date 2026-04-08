Территория эмоций: - комфортное пространство для интеллектуального досуга - уникальная площадка для развития эмоционального интеллекта, повышения качества коммуникации, а также гармоничного развития личности - филиал Центральной городской библиотеки Нижнего Новгорода - Точка притяжения в Нижнем Новгороде (точки-притяжения.рф) В Территории эмоций представлены лучшие книги по саморазвитию, психологии, воспитанию детей, детская и художественная литература. На площадке проходят полезные и увлекательные мероприятия: - арт-терапия для взрослых 18+, - нейрографика 18+ - психологические мастерские/тренинги 12+ - библиотерапия 9+ - книжные клубы на русском и английском языках 14+ - игровые встречи «Орден» 12+ В хорошую погоду на открытом воздухе проходят занятия йогой и медитацией, а также лекции на актуальные темы. Для всех посетителей Территории эмоций открыта зона коворкинга с Wi-Fi и современным мультимедийным оборудованием.