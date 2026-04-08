Парк бабочек Paradise — экзотическое место, где тебя ждёт увлекательное погружение в тропический мир и знакомство с южно-американскими, африканскими и азиатскими бабочками, порхающими вокруг тебя! Приготовься к захватывающей экскурсии, в ходе которой ты понаблюдаешь за рождением и кормлением этих красочных созданий, а также сделаешь яркие памятные кадры с их участием. Посещение Парка бабочек Paradise – это не просто прогулка, а настоящее приключение, которое подарит новые впечатления и эмоции! Приходи и окунись в мир чарующей флоры и фауны, где каждый момент наполнен удивлением и красотой! Режим работы: ежедневно, 10:00–22:00