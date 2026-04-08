Баклажан - это уютное антикафе, созданное для общения. Помогает заводить новые знакомства и поддерживать отношения с близким Баклажан - это: -Мероприятия каждый день -Интересные дни рождения -Игровые приставки -Настольные игры -Чай, кофе и печенье -Wi-Fi -Коворкинг -Переговорная Платить здесь надо только за хорошо проведенное время: первый час 190 рублей с человека, далее 3 рубля в минуту. Максимальный чек 590 рублей. Антикафе находится на двух адресах: 1. Минина 22/4 - телефон для связи +7(995)117-56-49 2. Большая Покровская 9А - телефон для связи +7(909)287-56-49