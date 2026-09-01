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  1. Нижний Новгород
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Завтрак в усадьбе

Заповедные Кварталы
Славянская 4, второй этаж

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Начни день в атмосфере старинной городской усадьбы. Уютное утреннее мероприятие для ценителей красоты повседневности, посвященное сервировке стола рубежа XIX-XX веков. Какая посуда была забыта и может вернуться в твой быт? В чем логика сервировки и как ее сделать особенной? Ведущая Ксения Баздерова заранее декорирует стол, вдохновляясь временем года и календарными праздниками, а на самом завтраке угощает участников чаем, пирогами и другими лакомствами и увлекательно рассказывает о предметах прошлого, предлагая каждому их изучить. В стоимость билета включены чай и угощения. Что тебя ждёт? — Специально сервированный стол с элементами исторической посуды. — Рассказ о забытых предметах быта XIX-XX веков. — Основы красивой сервировки с учётом сезонности. — Душевное общение за чашкой ароматного чая. — Дегустация домашней выпечки и других угощений.

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Комментарии

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Алексей
7 сентября 2025, 22:50

Ценник не адекватный

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