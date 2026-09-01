Чем хворали и как лечились на Руси? Перенесёшься на два столетия назад и пройдёшь по следам тех, кто искал спасение от болезней, верил в целительную силу природы и научные открытия. Побываешь на местах, где давным-давно располагались кладбища. На одном из них, по архивным сведениям, нашёл вечный покой аптекарь Эвениус. Дом-музей его внука заслужит отдельного внимания. Что тебя ожидает? Первое кладбище, которое ты посетишь, было местом упокоения единоверцев. Здесь могли быть захоронены люди, чьи болезни были неизлечимыми в далёкие времена. Представишь, как врачеватели, вооружённые лишь знаниями, полученными из старинных трактатов, лечебников и собственных наблюдений, боролись с эпидемиями холеры и чумы, лихорадками, чахоткой и недугами, которые сегодня кажутся пустяковыми. Петропавловское кладбище (ныне парк Кулибина) — обязано своим появлением чуме 1771 года. Здесь упокоились и те, кто имел возможность получить более качественное лечение, и городская беднота, и солдаты, и женщины лёгкого поведения. Поговоришь о периоде, когда закладывались основы современной фармакологии. При желании во время экскурсии соберёшь аптечный гербарий. Бывшее лютеранское кладбище, где был похоронен легендарный аптекарь Эвениус. Сейчас оно застроено школой и бизнес-центром, рядом находится лютеранский приход. Попробуешь представить, где человек, посвятивший всю жизнь поиску лекарств, нашёл свой последний приют. Дом провизора Николая Эвениуса — внука первого нижегородского аптекаря. В доме на Студёной улице вы рассмотрите всяческие пузырьки и пробирки и при желании отведаете пирожные в форме пилюль и таблеток. Узнаешь: — какими лекарствами лечились предки — какие редкие и даже экзотические ингредиенты шли в рецепты — как диагностировали болезни в прошлые столетия и почему не удавалось вылечить людей — где найти вечное исцеление и узнать секрет здоровой жизни — как аптекари готовили лекарства