На беговой экскурсии ты узнаешь историю Нижнего Новгорода с зарождения деревянного острога для защиты восточных границ Руси до центра всемирной ярмарочной площадки. А также почему Нижний Новгород называют «Горьким» и по какой причине он стал закрытым городом? Где в Нижнем находится младший брат Исаакиевского собора Санкт-Петербурга и как город он связан с Генри Фордом? Дистанция: 9 км Темп: 6:30 Место старта: площадь Горького, около памятника. Беговую экскурсию проведёт Олег Краснов — марафонец и волонтер фонда «Больше Чем Можешь».