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  1. Нижний Новгород
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Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»

площадь Максима Горького

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Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

На беговой экскурсии ты узнаешь историю Нижнего Новгорода с зарождения деревянного острога для защиты восточных границ Руси до центра всемирной ярмарочной площадки. А также почему Нижний Новгород называют «Горьким» и по какой причине он стал закрытым городом? Где в Нижнем находится младший брат Исаакиевского собора Санкт-Петербурга и как город он связан с Генри Фордом? Дистанция: 9 км Темп: 6:30 Место старта: площадь Горького, около памятника. Беговую экскурсию проведёт Олег Краснов — марафонец и волонтер фонда «Больше Чем Можешь».

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