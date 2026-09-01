Попробуешь вина и из местных автохтонных сортов, и из международных. В Италии больше всего в мире автохтонных сортов, тех сортов, которые либо нигде кроме Италии не приживаются, либо дают в других странах далеко не самые лучшие вина. Сомелье подберёт итальянские вина из разных регионов. Расскажет особенности каждого региона и современные тренды итальянского виноделия. Ты попробуешь 5 интересных вин. Убедительная просьба не использовать яркий парфюм и сильно пахнущие косметические средства. Тебе нужно будет различать тонкие ароматы в вине. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Приготовься, что оплата будет наличными или переводом на карту.