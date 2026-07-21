Стрит-арт приключение в Нижнем Новгороде. Уличное искусство живое, одни работы перекрывают другие, старое исчезает и появляется новое. Поиск стрит-арта — это приключение, которое невозможно спрогнозировать. Ты сделаешь не менее 20 остановок у объектов уличного искусства. Вот лишь некоторые из них: — Граффити-оберег, спасающий деревянный дом от сноса уже более 10 лет — Работы российского художника-каллиграфа с мировым именем — Граффити, посвящённое учителям всех поколений — Настоящий зал славы в самом центре города — Муралы, созданные в разные годы в рамках фестивалей — Пронзительный стрит-арт на закрытой и недоступной территории — пройдём только по кодовому слову! — Нарисованные окна, оживившие дом в центре города — На прогулке ты раскроешь имена нижегородских райтеров, чьи работы задают тон улицам и дворам —Нижнего с начала 2000-х. Тебе расскажут, где искать следы легендарного «Большого Брата» Никиты Nomerz и покажем одну из самых старых работ создателя фестиваля «Место». Также ты узнаешь: — Почему Нижний претендует на звание столицы современного искусства — Как родился нижегородский стрит-арт и чего в нём больше — протеста или защиты, анонимности или публичности — Что создавал в Нижнем российский художник с мировым именем Покрас Лампас — Что зашифровал в городе Владимир Абих — Что случилось с последней сохранившейся работой Славы PTRK по мотивам «Жмурок»