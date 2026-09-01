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  1. Нижний Новгород
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Кинолепка

Колокол, Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

2600₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Вечер кино и творчества. Ты сможешь одновременно смотреть фильм/сериал и создавать собственную глиняную мисочку под руководством мастера 11 сентября «Корпорация монстров» Что делает вечер особенным: Камерная атмосфера Всё включено — материалы для лепки, ароматный попкорн уже в стоимости. Памятный сувенир — твою мисочку обожгут и подготовят к выдаче через 3–4 недели Даже если ты никогда не работал с глиной — не переживай. Мастер подробно объяснит каждый шаг, а здесь предоставят всё необходимое.

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