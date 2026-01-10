Показ фильма о болезненном расставании семейной пары и открытое обсуждение картины со специалистами НЖКЦ. Главные героя фильма решают расстаться после нескольких лет брака. У них есть общий ребёнок, общая история и много чувств, которые не исчезают вместе с решением о разводе. Постепенно попытка спокойно завершить отношения превращается в болезненный конфликт, где каждому приходится заново учиться слышать себя и другого. После просмотра обсудишь: — почему любви иногда бывает недостаточно для сохранения отношений — как накапливаются обиды и невысказанные потребности — где проходит граница между обычным конфликтом и эмоциональным насилием — как сохранять свои границы в отношениях и при расставании — возможно ли завершить отношения, сохранив уважение друг к другу — как развод и конфликты родителей могут отражаться на детях Вместе с вами темы обсудят: — Анастасия Ермолаева, руководитель Нижегородского женского кризисного центра (НЖКЦ), врач-психотерапевт — Марина Бурмистрова, старший психолог НЖКЦ Модератор встречи — Надежда Шакирская, кризисный психолог. Вход бесплатный. По желанию ты можешь оставить пожертвование на самом мероприятии.