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Кинофактура

Нижний Новгород, Варварская улица, 32

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Дом нижегородского кино. Открытая площадка для творческих проектов и вечеринок центра развития кинематографии. Кинофактура – лофт-пространство, трансформируемое под частные кинопросмотры и вечеринки, спектакли, концерты, лектории и мастер-классы. В пространстве с 9:00 и до вечерних мероприятий по будням работает коворкинг (суббота - выходной, воскресенье с 10:00)
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1000₽

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