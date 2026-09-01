Дом нижегородского кино. Открытая площадка для творческих проектов и вечеринок центра развития кинематографии. Кинофактура – лофт-пространство, трансформируемое под частные кинопросмотры и вечеринки, спектакли, концерты, лектории и мастер-классы. В пространстве с 9:00 и до вечерних мероприятий по будням работает коворкинг (суббота - выходной, воскресенье с 10:00)