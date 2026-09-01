Практика, где время замедляется, а внимание возвращается к себе. Программа построена на постепенном переходе от мягкой физической активности к глубокой медитации. Проводят: Екатерина — инструктор по йоге Кирилл — мастер китайской чайной церемонии Данная практика подойдёт для всех уровней подготовки и тех, кто хочет перезагрузиться и восстановить ресурс