Винное казино
Margulets Bar, Алексеевская улица, 10/16
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Фишки на столе, бокалы в руках, азарт в воздухе — и несколько вин, которые предстоит разгадать. Здесь можно довериться интуиции, проверить свои знания и главное — найти своё любимое вино или открыть новые грани, раскрывая и развивая чувство вкуса. Будешь пробовать, угадывать, делать ставки и смотреть, кто окажется настоящим винным игроком.
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