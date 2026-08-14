Фишки на столе, бокалы в руках, азарт в воздухе — и несколько вин, которые предстоит разгадать. Здесь можно довериться интуиции, проверить свои знания и главное — найти своё любимое вино или открыть новые грани, раскрывая и развивая чувство вкуса. Будешь пробовать, угадывать, делать ставки и смотреть, кто окажется настоящим винным игроком.