Погружение в атмосферу рубежа прошлых столетий за дегустацией напитков и угощений, которые веками согревали русские усадьбы. Когда за окнами разыгрывается непогода, приходи в уютную усадьбу Гусевых продолжить добрую традицию — собираться в тёплом кругу за согревающими напитками. Аромат яблок, мёда и специй, приглушённый свет и интересный рассказ о том, какие осенние праздники отмечали в России на рубеже XIX–XX веков. Какими событиями были наполнены эти месяцы в усадебной жизни. Какие напитки и блюда становилась лекарством от хандры и согревали по вечерам после холодного дня. Ведущая программы — Юлия Полякова, знаток русской кулинарной истории, более 20 лет в ресторанном бизнесе, — познакомит тебя с рецептами, которые бережно хранились в нижегородских семьях. Что тебя ждет? — Погружение в атмосферу старинной усадьбы с её особым бытом и традициями гостеприимства. — Дегустация трёх исторических безалкогольных напитков: сбитня, яблочного сидра и вишнёвого пунша по старинным рецептам. — Знакомство с секретами приготовления согревающих напитков и историями их происхождения от эксперта Юлии Поляковой. — Уютное чаепитие с имбирным печеньем и старинные рецепты для воссоздания атмосферы дома.