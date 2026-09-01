Популярный формат женского шоу теперь и в Нижнем Новгороде! Лучшие девушки-комики региона будут радовать тебя весь вечер своими монологами на совершенно разные, но до боли знакомые темы, а тебе останется только наблюдать за этим и получать удовольствие. Мероприятия без цензуры, шутки могут содержать ненормативную лексику. Скидки и акции бара во время мероприятия не действуют. Бронь мест за столом только до конца концерта. Обрати внимание, что столы продаются по местам. Если хочешь сидеть без подсадки, нужно выкупать стол целиком. Организаторы в праве отказать в посещении мероприятия лицам в состоянии опьянения без возврата стоимости билетов. Расписание по ссылке.