Стендап по-женски
Niko1560, Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Популярный формат женского шоу теперь и в Нижнем Новгороде! Лучшие девушки-комики региона будут радовать тебя весь вечер своими монологами на совершенно разные, но до боли знакомые темы, а тебе останется только наблюдать за этим и получать удовольствие. Мероприятия без цензуры, шутки могут содержать ненормативную лексику. Скидки и акции бара во время мероприятия не действуют. Бронь мест за столом только до конца концерта. Обрати внимание, что столы продаются по местам. Если хочешь сидеть без подсадки, нужно выкупать стол целиком. Организаторы в праве отказать в посещении мероприятия лицам в состоянии опьянения без возврата стоимости билетов. Расписание по ссылке.
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Купил билеты На входе штрих код не считали , билеты вернуть не могу …