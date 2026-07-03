Комедийная импровизация — жанр, где опытные комики придумывают шутки прямо на сцене, общаясь с залом. Во время шоу ты увидишь необычные локации, интересные форматы и даже сможешь сам поучаствовать. Расписание событий смотри по кнопке «Купить билет».