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Комедийная импровизация

Импров клуб, улица Добролюбова, 4А

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комедийная импровизация — жанр, где опытные комики придумывают шутки прямо на сцене, общаясь с залом. Во время шоу ты увидишь необычные локации, интересные форматы и даже сможешь сам поучаствовать. Расписание событий смотри по кнопке «Купить билет».

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