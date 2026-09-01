Это развлекательно-медицинское шоу, в котором практикующие врачи и комики собираются вместе, чтобы разобрать медицинский вопрос простым языком. В этот раз будет врач-гематолог. Тема: кровь. Какой ферритин нормальный? Сколько железа нужно здоровому человеку? Как проявляется анемия и как ее вылечить?