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Консилиум

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Стендап
Необычное

Про событие

Это развлекательно-медицинское шоу, в котором практикующие врачи и комики собираются вместе, чтобы разобрать медицинский вопрос простым языком. В этот раз будет врач-гематолог. Тема: кровь. Какой ферритин нормальный? Сколько железа нужно здоровому человеку? Как проявляется анемия и как ее вылечить?

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