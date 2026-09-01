Возраст 16+
Стендап
Необычное
Про событие
Это развлекательно-медицинское шоу, в котором практикующие врачи и комики собираются вместе, чтобы разобрать медицинский вопрос простым языком. В этот раз будет врач-гематолог. Тема: кровь. Какой ферритин нормальный? Сколько железа нужно здоровому человеку? Как проявляется анемия и как ее вылечить?
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