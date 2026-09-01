Stand Up Club NN - первый и единственный стендап клуб в Нижнем Новгороде, где все служит цели создания качественного комедийного шоу! Каждую неделю у ребят проходят мероприятия разных форматов – стендап концерты, проверки материала, разговорные шоу, импровизация и многое другое. Здесь выступают лучшие комики Нижнего Новгорода, многие из которых участвовали в различных юмористических ТВ и ютуб проектах.
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Предстоящие события в этом месте
Стендап на Рождественской | воскресенье
Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...
до
800₽
Стендап на Рождественской | пятница
Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...
до
900₽
Стендап на Рождественской | суббота
Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...
до
900₽
Алиса Дударева
Новый яркий талант в мире комедии, её комбинация остроумия и обаяния завоёвывает...
от 1800₽