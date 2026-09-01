Stand Up Club NN - первый и единственный стендап клуб в Нижнем Новгороде, где все служит цели создания качественного комедийного шоу! Каждую неделю у ребят проходят мероприятия разных форматов – стендап концерты, проверки материала, разговорные шоу, импровизация и многое другое. Здесь выступают лучшие комики Нижнего Новгорода, многие из которых участвовали в различных юмористических ТВ и ютуб проектах.