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Стендап клуб

Нижний Новгород, Рождественская улица, 10

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Stand Up Club NN - первый и единственный стендап клуб в Нижнем Новгороде, где все служит цели создания качественного комедийного шоу! Каждую неделю у ребят проходят мероприятия разных форматов – стендап концерты, проверки материала, разговорные шоу, импровизация и многое другое. Здесь выступают лучшие комики Нижнего Новгорода, многие из которых участвовали в различных юмористических ТВ и ютуб проектах.
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Предстоящие события в этом месте

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье

Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...

до
Стендап клуб

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница

Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...

до
Стендап клуб

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота

Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...

до
Стендап клуб

900₽

Алиса Дударева
Алиса Дударева

Новый яркий талант в мире комедии, её комбинация остроумия и обаяния завоёвывает...

Стендап клуб

от 1800₽

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