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Параллель
Нижний Новгород, Торговая улица, 9
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«Параллель» — это атмосферный бар, оформленный в стиле заброшенной школы, где гости могут насладиться вкусными настойками, фирменными коктейлями и пивом.
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