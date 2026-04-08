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Параллель

Нижний Новгород, Торговая улица, 9

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«Параллель» — это атмосферный бар, оформленный в стиле заброшенной школы, где гости могут насладиться вкусными настойками, фирменными коктейлями и пивом.
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